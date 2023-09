Rabiot de retour au PSG, sa réponse est cash ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Formé au PSG, Adrien Rabiot était de retour au Parc des Princes jeudi soir à l’occasion du match entre l’Equipe de France et l’Irlande.

Titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps depuis plusieurs mois, Adrien Rabiot était de nouveau aligné par le sélectionneur de l’Equipe de France contre l’Irlande jeudi. Un match forcément spécial pour le milieu de terrain de la Juventus Turin sur la pelouse du Parc des Princes, le stade de son club formateur. Adrien Rabiot a quitté le Paris Saint-Germain en 2019 en fin de contrat mais il a gardé un excellent souvenir de son passage dans la capitale française.

« C’est toujours un très bon moment de jouer ici, j’ai grandi là, j’ai fait plusieurs matches ici, j’ai fait un bon bout de ma jeune carrière donc c’est toujours un bonheur de revenir jouer dans ce Parc » a-t-il analysé après la rencontre. Forcément, les journalistes se sont engouffrés dans la brèche afin de savoir si un retour au Paris Saint-Germain pourrait plaire à Adrien Rabiot. Ce à quoi le milieu de l’Equipe de France a répondu sans langue de bois, indiquant que cela n’était pas à l’ordre du jour.

Un retour au PSG, pas dans l'idée de Rabiot

« Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là-dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite » a indiqué Adrien Rabiot, pas intéressé par un retour au Paris Saint-Germain à court terme. En fin de contrat avec la Juventus cet été, l’international tricolore était convoité en Premier League, notamment à Manchester United. Mais il a fait le choix de prolonger son bail avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2024. L’été prochain, une nouvelle fois, la question de son avenir se posera. Et il sera intéressant de voir si le PSG se positionne…