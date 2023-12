Rabiot de retour au PSG, c'est définitivement non

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

A quelques mois de la fin de son contrat, Adrien Rabiot fait à nouveau l’objet de rumeurs concernant différents clubs. Le milieu de la Juventus Turin est notamment annoncé vers un retour au Paris Saint-Germain. Un scénario totalement exclu par la direction francilienne, qui n’a sûrement pas oublié les conditions du départ du Français en 2019.

Adrien Rabiot connaît parfaitement cette situation. L’année dernière, le milieu de la Juventus Turin s’était déjà retrouvé proche de la fin de son contrat. Le Français avait évidemment alimenté de nombreuses rumeurs sur son avenir, un joueur de son niveau libre sur le marché des transferts étant forcément convoité. Finalement, le Bianconero avait choisi la stabilité avec une prolongation chez la Vieille Dame pour une seule saison. On peut donc parler d’un retour à la case départ pour Adrien Rabiot.

Rabiot ne reviendra pas

Il y a quelques jours, sa mère et agente Véronique Rabiot démentait catégoriquement toutes discussions en cours avec la Juventus Turin. Le club italien souhaite bien conserver son milieu de terrain. Mais l’international tricolore préfère patienter avant d’entamer d’éventuels échanges. Cette situation d’attente laisse ainsi la porte ouverte à divers bruits de couloir. Attiré par la Premier League, Adrien Rabiot reste annoncé dans le viseur de Manchester United, mais aussi sur les tablettes du FC Barcelone. Encore plus flou, on parle même d’un possible retour au Paris Saint-Germain. Une hypothèse rapidement balayée.

Annoncé avec instance du côté du #PSG pour le #mercato hivernal, l’international français 🇫🇷 Adrien #Rabiot restera à la #Juventus 🇮🇹jusqu’au terme de la saison !



Le Paris Saint-Germain n’étudie pas cette piste pour cet hiver, ni pour cet été. Dossier clos ❌🔐 pic.twitter.com/2yuQWhZP0e — Achille Ash (@AchilleA1) December 27, 2023

Selon le journaliste Achille Ash, le champion de France en titre n’envisage absolument pas de récupérer son ancien titi cet hiver, ni l’été prochain. La direction francilienne ne semble pas du tout intéressée. A croire que le club de la capitale n’a toujours pas digéré les conditions de son départ en 2019. En conflit avec ses dirigeants, Adrien Rabiot avait effectué ses derniers mois au placard avant de partir libre à la Juventus Turin. Un retour n’est donc pas d’actualité pour le Turinois qui devrait au moins rester jusqu’à la fin de la saison.