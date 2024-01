Qatar vs Hidalgo, la décision déchirante qui va faire hurler les supporters

Dans : PSG.

Le PSG, qui ne s'est finalement pas porté candidat au rachat du Stade de France, n'a néanmoins pas envie de rester au Parc des Princes dans les conditions actuelles. La recherche d'un site pour un nouveau stade est lancée.

Ce mercredi était un jour très attendu par les supporters du Paris SG, et pas uniquement car il s’agissait de la reprise avec le match face à Toulouse au Trophée des Champions. Ce mercredi était le dernier jour pour le dépôt des candidatures pour le rachat du Stade de France, pour lequel le PSG s’était porté candidat. Mais comme pressenti, il s’agissait surtout d’un énorme coup de bluff pour faire pression sur la Mairie de Paris, le club de la capitale n’ayant pas l’intention de devenir un consortium avec un tel outil à gérer, et à partager avec les fédérations également. Anne Hidalgo, la Maire de Paris, n’a certainement pas trop tremblé dans ce dossier tant cela semblait compliqué pour le PSG, mais la situation n’est pas réglée pour autant.

La ville de Paris ne souhaite pas vendre le Parc des Princes à QSI, et le Qatar n’envisage pas de faire des travaux copieux sur l’enceinte vieillissante sans en être le propriétaire. Une véritable impasse, où les solutions pour négocier sont rares, l’idée que la Mairie de Paris cède le Parc pour 99 ans et le récupère ensuite, n’étant pas appréciée par les propriétaires du club. Du côté de la ville, on est persuadé qu’un accord sera trouvé, mais le PSG continue de mettre la pression.

Les Américains aident le PSG à chercher un nouveau site

La preuve selon L’Equipe, les études se poursuivent pour essayer de trouver un site qui permette tout simplement de racheter un terrain et de construire un nouveau stade flambant neuf, qui sera à 100 % au PSG, et tant pis si cela veut dire abandonner l’historique Parc des Princes et attendre encore plusieurs années. Les lieux étudiés sont déjà connus comme les hippodromes d’Auteuil, de Longchamp ou de Saint-Cloud, même si les permis, les accords, la desserte, rendent les projets très très compliqués. Néanmoins, l’arrivée dans le capital du PSG d’Artcos, spécialisé dans ce type de dossier, pourrait changer la donne et démontre que Nasser Al-Khelaïfi n’a pas changé d’avis. Des points de chute à La Défense ou à Rueil 2000 sont étudiés, même si ces options ne font clairement pas rêver les supporters parisiens, très attachés à leur Parc des Princes.