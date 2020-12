PSG : Zinedine Zidane à Paris, l'Emir prêt à craquer pour Zizou !

Dans : PSG.

Déterminé à recruter Kylian Mbappé l’été prochain, le Real Madrid compte notamment sur son entraîneur Zinédine Zidane pour convaincre l’attaquant du PSG. Mais le possible licenciement du technicien pourrait provoquer un scénario totalement inattendu.

Comme tous les cadors européens, le Real Madrid accuse d’énormes pertes pendant la crise sanitaire. Il n’empêche que le club madrilène envisage quand même de passer à l’attaque pour Kylian Mbappé l’été prochain. Du côté de la capitale espagnole, on espère que l’attaquant du Paris Saint-Germain ne prolongera pas son contrat d’ici là. Ainsi, le Français se retrouvera à un an de la fin de son contrat, et en position de force pour obliger ses dirigeants à lui accorder un bon de sortie. Mais comme le FC Barcelone a pu s’en apercevoir, lorsque l’on s’attaque au champion de France, il faut s’attendre à une vengeance.

En effet, le quotidien catalan Sport prévient le Real Madrid sur une contre-attaque en préparation. Le plan du Paris Saint-Germain consisterait à observer attentivement la situation de Zinédine Zidane, actuellement sur la sellette. Et en cas de licenciement, sachant que Thomas Tuchel ne devrait pas être conservé au terme de la saison, le coach merengue serait immédiatement sollicité, et pas seulement pour ses compétences. Vous l’aurez deviné, les dirigeants parisiens et notamment Nasser Al-Khelaïfi se verraient bien utiliser Zidane comme argument pour retenir Mbappé. Il est vrai que la venue du champion du monde 1998, que l'Emir du Qatar apprécie beaucoup, ferait forcément réfléchir l’ancien Monégasque. D’autant que le Paris Saint-Germain envisagerait d’offrir à l'un de ses ambassadeurs de la Coupe du monde 2022 une belle enveloppe pour renforcer l’effectif. Soit les fameuses garanties sportives réclamées par l’attaquant français pour continuer sa route au PSG. Si on ajoute à cela la rumeur Lionel Messi, le mercato 2021 pourrait être bouillant du côté de la capitale.