Esp : Zidane viré, 180 minutes font trembler le Real Madrid

Dans : Liga.

L'entraîneur français du Real Madrid est sous une pression énorme depuis la défaite des siens en Ligue des champions. Zinedine Zidane voit se profiler deux matchs couperets.

Dans sa longue et énorme carrière de footballeur et d’entraîneur, Zinedine Zidane a déjà passé des tempêtes et le Français a toujours réussi à s’en sortir. Alors, Zizou n’est pas vraiment en panique depuis la défaite du Real Madrid mardi soir à Kiev contre Donetsk. Un résultat qui place les Merengue en fâcheuse posture en Ligue des champions, et qui confirme les résultats très mitigés du Real Madrid en Liga. Depuis 48 heures, l’avenir du technicien français s’est assombri, et les prochains jours seront décisifs avec un déplacement risqué samedi à Séville, qui pointe à une longueur de Madrid, et la réception de M’Gladbach mercredi prochain pour un match à quitte ou double en C1. Dans L’Equipe, Frédéric Hermel affirme que les choses sont claires entre Florentino Perez et Zinedine Zidane.

« Le président semble pour le moment disposé à laisser une certaine marge de manœuvre à son entraîneur. Tout va se jouer dans les prochains jours. Si samedi le Real prend une raclée à Séville Zidane sera remercié mais si le résultat est « honnête » il sera sur le banc mercredi contre les Allemands. En tout cas une chose ne laisse aucun doute : une élimination en C1 provoquerait son départ immédiat. Mauricio Pochettino, actuellement sans équipe, et Raul, entraîneur de la réserve madrilène, attendent cette opportunité depuis plusieurs semaines déjà », affirme le journaliste, spécialiste du football espagnol. De quoi quand même laisser un peu d'espoir à Zinedine Zidane, même si cette fois la presse madrilène affirme le vestiaire du Real Madrid ne serait plus à 100% derrière leur entraîneur français.