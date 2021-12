PSG : Zidane-Wenger, le ticket en or déchiré !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Des rumeurs insistantes ont envoyé Arsène Wenger au PSG, notamment avec Zidane. L'ancien manager d'Arsenal pourrait être entraîneur mais aussi le remplaçant de Leonardo au poste de directeur sportif. L'intéressé a réagi sur RMC ce mercredi soir.

Depuis qu'il a quitté son poste à la tête d'Arsenal en 2018, Arsène Wenger n'a plus entraîné sur la planète foot. Néanmoins, à 72 ans, il n'est pas encore en retraite et cela se voit dans la presse. L'Alsacien est envoyé régulièrement dans plusieurs pays et plusieurs clubs, même si cela n'a jamais abouti puisqu'il n'est pour le moment employé que par la FIFA. L'une des destinations associées le plus à Wenger reste le PSG. Consultant pour Bein Sports lors des grandes compétitions notamment, il reste très apprécié de Doha. En ce mois de décembre, si Arsène Wenger ouvre les cases du calendrier de l'Avent, il trouvera des chocolats mais aussi une nouvelle rumeur sur son arrivée à Paris.

Le ticket Wenger-Zidane au PSG ? Improbable

Ainsi, on a déjà annoncé un potentiel poste d'entraîneur dans la capitale pour l'Alsacien, avec aussi un potentiel ticket avec Zinedine Zidane. Certains bruits font même état d'une arrivée comme directeur sportif, en lieu et place de Leonardo. Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Arsène Wenger a tenu à faire une mise au point, balayant les spéculations de contacts avec le PSG.

🗣💬 "Ce n'est que de l'imagination. Il n'y a absolument rien."



❌ Invité de Rothen s'enflamme, Arsène Wenger dément tout intérêt de sa part pour entraîner le PSG. #rmclive pic.twitter.com/F0TaewAlae — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) December 15, 2021

« Ce n’est que de l’imagination d’avant Noël. Je ne sais pas qui a sorti ça mais il y a rien dans tout ça. Non, franchement non. J’ai envie de bien faire quand je suis engagé quelque part. Je suis dans un projet dans l’éducation, on a créé un centre d’entraînement pour développer le foot partout dans le monde entier car ce n’est pas le cas, surtout en Afrique. », a t-il développé. Toutefois, s'il a démenti une arrivée au PSG, il a laissé la porte ouverte à un certain intérêt précisant bien vouloir « toujours bien faire » quelque soit son employeur.