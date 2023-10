Marquinhos et Mbappé se cachent, le PSG a un nouveau patron

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sèchement battu par Newcastle (4-1) mercredi en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a notamment souffert de l’absence d’un véritable leader. Un joueur inattendu commence donc à prendre de l’importance au sein du vestiaire.

En organisant deux votes pour l’attribution du brassard, le Paris Saint-Germain a prouvé que Marquinhos ne faisait pas l’unanimité en tant que capitaine. Et le naufrage à Newcastle n’a sans doute pas rassuré les sceptiques. Le défenseur central a en effet précipité la chute de son équipe avec une erreur à l’origine du premier but concédé. Mais ce n’est pas tout. Le Brésilien a également agacé l’entraîneur Luis Enrique qui lui demandait de relancer plus rapidement vers l’avant.

Marquinhos n’a donc pas tiré le Paris Saint-Germain vers le haut à St James’ Park, pas plus que Kylian Mbappé, inoffensif contre les Magpies. Alors qui pour jouer ce rôle de leader ? Peut-être conscient d’un manque dans ce domaine, Lucas Hernandez commence à s’affirmer. Pour commencer, le défenseur central ou latéral gauche a été choisi pour accompagner Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match cette semaine.

Hernandez s'affirme

Et après la lourde défaite en Angleterre, alors qu’aucun des capitaines ne s’est présenté, c’est encore l’ancien joueur du Bayern Munich qui s’est exprimé devant les médias pour assumer la contre-performance. « C’est la Ligue des Champions. Si vous ne mettez pas le rythme ou l’impact nécessaire sur le terrain, vous le payez à l’extérieur avec un résultat comme ça, a réagi Lucas Hernandez, buteur à Newcastle. C’est à nous de changer les choses dès le début du prochain match, en mettant de l’impact, de l’agressivité. »

Un discours qui s’ajoute à celui tenu par l’international tricolore auprès de ses coéquipiers après la rencontre. En effet, RMC décrit un joueur dont le comportement ressemble de plus en plus à celui d’un cadre. Le rôle lui correspond puisque certains Parisiens regrettent que Lucas Hernandez ne fasse pas partie des capitaines. Déjà une belle reconnaissance pour la recrue estivale.