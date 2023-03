PSG : Zidane tape l'incruste dans le projet Mbappé

Dans : PSG.

L’ombre de Zinedine Zidane plane dangereusement sur Christophe Galtier au PSG, alors que l’entraîneur parisien se sait menacé.

Les victoires du Paris Saint-Germain contre Lille et l’OM ont offert un peu de répit à Christophe Galtier. Menacé avant ces deux succès, l’entraîneur parisien peut aborder avec plus de sérénité le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. En cas d’élimination, il y a toutefois fort à parier que Christophe Galtier sera limogé en fin de saison. Un scénario d’autant plus plausible que l’ombre de Zinedine Zidane plane de plus en plus fortement sur l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Car selon les informations de Don Balon, l’ancien coach du Real Madrid est toujours la priorité du Qatar et ne ferme plus la porte à une potentielle arrivée dans la capitale française.

Zidane s'ouvre au projet du PSG

L’été dernier, Zinedine Zidane avait refusé les avances du Paris Saint-Germain, car il donnait sa priorité à l’Equipe de France. L’homme aux trois victoires en Ligue des Champions pensait que Didier Deschamps allait céder sa place après la Coupe du monde au Qatar. Or, les Bleus ont atteint la finale et « DD » a signé une prolongation de contrat jusqu’en juin 2026. La porte de l’Equipe de France s’est donc brutalement refermée sur Zinedine Zidane. A la fin de la saison, cela fera deux ans que « Zizou » a raccroché et il l'a fait savoir, le champion du monde 1998 veut reprendre du service. Raison pour laquelle il envisage totalement une potentielle signature au PSG, selon les informations du média espagnol. Don Balon précise en revanche que Zidane ne rejoindra pas le Paris SG sans avoir un minimum de garanties sur le plan sportif ainsi que sur le fonctionnement du club.

Zidane veut garder Mbappé au PSG

Comme indiqué à plusieurs reprises, Zinedine Zidane ne souhaite pas collaborer avec l’actuel coordinateur sportif du club, à savoir Luis Campos. A l’instar de Christophe Galtier, le Portugais est lui aussi menacé au PSG, où ces deux dernières périodes de mercato n’ont convaincu personne. D’un point de vue purement sportif, Zinedine Zidane veut évidemment rejoindre un PSG dans lequel évoluerait toujours Kylian Mbappé. En effet, un potentiel départ de l’international tricolore à la fin de la saison refroidirait grandement « Zizou ». Au contraire, l’ancien entraîneur du Real Madrid ne retiendra pas Lionel Messi, ni Neymar. Pour rappel, l’Argentin est en fin de contrat et envisage de plus en plus sérieusement un départ tandis que le Brésilien n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale française. Autant dire que pour le PSG, la possibilité de voir débarquer Zinedine Zidane est bien réelle désormais. Mais attention à la concurrence car selon le média espagnol, deux autres clubs sont très sérieusement intéressés par le manager tricolore dans l’optique de la saison prochaine : la Juventus Turin, mais aussi et c’est nouveau… le Bayern Munich.