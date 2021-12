PSG : Zidane-Benzema, le pari fou de Doha !

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Pour faire oublier un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un gros coup sur le marché des transferts en tentant de recruter Karim Benzema… avec l’aide de Zinédine Zidane.

En vue de la saison prochaine, les supporters du club de la capitale française ne diraient probablement pas non à un duo Zidane - Benzema. Pour amener le PSG au sommet du football européen, la direction qatarie pourrait donc rapatrier la paire française qui a érigé le Real Madrid en maître de la Ligue des Champions entre 2016 et 2018. C’est en tout cas l’annonce faite par le journal espagnol AS. Vu que Kylian Mbappé continue de se rapprocher d’un départ au Real, sachant qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat à Paris malgré une offre mirobolante, le PSG va devoir frapper très fort pour faire oublier ce potentiel couac. Et pour cela, quoi de mieux que de faire venir Zidane et Benzema ? Même si Leonardo affirme que le PSG n’a « jamais contacté Zidane, ni aucun autre entraîneur », les suiveurs savent que Mauricio Pochettino est sur la sellette en vue de la saison prochaine. Et si jamais l’entraîneur argentin venait à faire ses valises, Zizou serait le favori à sa succession. D’autant plus que son agent historique, Alain Migliaccio, le pousse à rejoindre Paris malgré son sang marseillais…

Benzema et Zidane pour oublier Mbappé

Quoi qu’il en soit, si le PSG veut attirer Benzema, comme cela est évoqué depuis quelques semaines du côté du Parc des Princes, Paris aura forcément besoin de l’aide de ZZ, son ami madrilène. Car si KB9 est sous contrat avec le Real jusqu’en 2023, il sera libre de s’en aller en 2022, si jamais Madrid recrute Mbappé plus Haaland au mercato. Tout simplement parce que Florentino Pérez ne comptera alors plus trop sur son goleador pour l’avenir. Ce qui signifie donc que Benzema pourrait avoir le champ libre pour rejoindre le PSG, et signer un dernier gros contrat, comme Messi a pu le faire cette année en quittant pour la première fois de sa carrière le Barça. Après avoir recruté Neymar, Mbappé et Messi, le PSG pourrait donc enfoncer le clou avec Benzema et Zidane.