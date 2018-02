PSG : Zidane au PSG, la presse espagnole remet une pièce !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

L’avenir d’Unai Emery à la tête du Paris Saint-Germain est très incertain. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ancien coach du FC Séville ne devrait pas être prolongé, à moins d’un incroyable exploit en Ligue des Champions. Et ces dernières semaines, de nombreux noms ont filtré concernant l’identité de son éventuel remplaçant dans la capitale. Les noms de José Mourinho, Antonio Conte ou encore de Massimiliano Allegri ont notamment été cités. Mais ces dernières semaines, c’est celui de Zinedine Zidane qui est régulièrement associé au PSG…

Et ce ne sont pas les dernières révélations d’El Confidencial qui vont calmer cette improbable rumeur. Effectivement, le journal espagnol affirme que l’avenir de Zinedine Zidane au Real Madrid est flou. Et en cas de départ du champion d’Europe en titre, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France pourrait rebondir au PSG, qui souhaitera frapper un gros coup pour remplacer Unai Emery. Reste désormais à savoir si Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique sauront trouver les mots pour convaincre le natif de Marseille, qui pourrait par ailleurs être tenté de prendre une année sabbatique après deux ans très riches en émotions, et en succès…