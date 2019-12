OL : Lyon a un coach en or, Aulas est au septième ciel

Dans : PSG.

Mi-octobre, Jean-Michel Aulas réalisait un choix surprenant en nommant Rudi Garcia à la tête de l’Olympique Lyonnais afin de succéder à Sylvinho.

Auprès des supporters du club rhodanien, cette nouvelle n’a pas fait l’unanimité. Plus de dix matchs plus tard, les doutes sont toujours présents malgré la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et pour cause, le jeu proposé par l’OL n’est encore pas très convaincant, d’où le scepticisme ambiant autour de l’ancien Marseillais. Cependant, Jean-Michel Aulas s’est félicité de ce choix qu’il a jugé parfait, sur l’antenne de RMC.

« Je n'avais jamais travaillé avec Rudi Garcia. Cela fait maintenant deux mois qu'il est là. Je suis enchanté. J'ai confiance. Aujourd'hui, je dis qu'il fait du bon travail. La causerie de la mi-temps (face à Leipzig, 2-2 mardi en Ligue des Champions), je ne sais pas si elle est à la base du changement d'attitude des joueurs, mais c'était exceptionnel » a exprimé Jean-Michel Aulas, véritablement aux anges après les deux premiers mois de Rudi Garcia dans la capitale des Gaules, et cela malgré des défaites dans plusieurs gros matchs en Ligue 1 et en Ligue des Champions (Lille, Marseille, Zénith). Reste maintenant à voir si Rudi Garcia parviendra à retourner l’opinion générale, et donner ainsi raison à son président Jean-Michel Aulas, dans les prochaines semaines. Les fans de l’Olympique Lyonnais ne demandent qu’à être convaincus…