PSG ‍: Zaïre-Emery le nouveau Verratti, Riolo en souffrance

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de saison flamboyant avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery s'impose comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe, en dépit de son jeune âge. Comparé à Marco Verratti, le Français a reçu un compliment qui doit faire hurler Daniel Riolo.

Si certains avaient encore des doutes sur Warren Zaïre-Emery en début de saison, ils sont assurément tous balayés après les trois premiers mois de compétition du joueur de 17 ans sur cet exercice 2023/2024. Auteur de 2 buts inscrits et de 5 passes décisives délivrées, dont 3 en Ligue des Champions, le milieu de terrain est déjà indispensable au PSG et peut-être bientôt à l'équipe de France puisque Didier Deschamps va probablement l'appeler pour la première fois, à l'occasion du rassemblement de novembre. Durant une interview pour la Gazzetta Dello Sport, c'est son président Nasser Al-Khelaïfi qui a été dithyrambique à son sujet, alors que la presse italienne compare Zaïre-Emery à Marco Verratti, au grand dam de Daniel Riolo.

Nasser sous le charme, Zaïre-Emery le nouveau Verratti

« Warren est spécial, il fait des choses phénoménales et est tellement mature pour son âge. Il ne faut pas comparer, c'est unique. Il trace sa propre voie. Il est fidèle, passionné et a une belle famille, un bon entourage » a lâché le président de Paris dans la presse italienne, concernant le nouveau joyau du club de la capitale au quotidien italien. Un joueur pour qui Daniel Riolo a une grande estime, mais qui ne doit cependant pas trop apprécier les comparaisons avec l'ancien milieu italien, très critiqué par l'éditorialiste français pendant son passage au PSG. Plus qu'un nouveau Marco Verratti, Warren Zaïre-Emery est le présent mais aussi le futur du Paris Saint-Germain. Le capitaine des Espoirs (4 sélections) postule clairement pour obtenir sa place dans la liste des Bleus pour l'Euro 2024 en Allemagne.