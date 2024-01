PSG ‍: Xabi Alonso veut Asensio à Leverkusen ‍!

Dans : PSG.

Buteur contre Brest dimanche soir, Marco Asensio revient en forme dans la rotation des attaquants au PSG. Mais l’international espagnol suscite en cette fin de mercato un vif intérêt du Bayer Leverkusen.

Titulaire aux yeux de Luis Enrique en tout début de saison, Marco Asensio a ensuite traversé une période plus compliquée en raison de pépins physiques qui l’ont éloigné des terrains pendant quelques semaines. Entre temps, le Paris Saint-Germain a recruté Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos ou encore Bradley Barcola et logiquement, l’ex-milieu offensif du Real Madrid a perdu sa place de titulaire. Cela étant, Marco Asensio reste très apprécié de Luis Enrique, qui n’hésite pas à faire de nouveau appel à lui depuis son retour de blessure.

Dimanche soir contre Brest, l’international espagnol était titulaire dans un rôle de meneur de jeu et a marqué le premier but de la rencontre face aux hommes d’Eric Roy. Polyvalent, technique et plutôt efficace, Asensio a un profil qui plait beaucoup en Europe. Et pour preuve, RMC rapporte que le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, actuel leader de la Bundesliga, est très intéressé par l’idée de récupérer le milieu offensif espagnol dès le mercato hivernal. Le leader de la Bundesliga estime qu’un gros coup est possible en cette fin de mercato, notamment en offrant à Marco Asensio un rôle de titulaire à six mois de l’Euro, ce qui pourrait permettre au joueur d’assurer sa place dans la liste de l’Espagne.

Asensio, le PSG n'est pas vendeur cet hiver

Malgré cette belle proposition, la tendance est pour l’heure à un statu quo dans l’avenir de Marco Asensio selon la radio, qui affirme que personne au sein du club parisien n’a signifié à Marco Asensio ou à ses proches qu’un départ était envisagé lors de ce mois de janvier. Au contraire, face aux difficultés rencontrées par Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG a bien l’intention de conserver Asensio dans son effectif car l’Espagnol a prouvé en début de saison qu’il était capable de jouer à la pointe de l’attaque parisienne. Reste maintenant à voir si le Bayer Leverkusen fera le forcing dans les 48 dernières heures du mercato pour tenter de recruter l’ancien Madrilène ou si Xabi Alonso laissera tomber l’affaire face au refus du Paris Saint-Germain.