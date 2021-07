PSG : Wijnaldum ment, il a choisi Paris pour l’argent

Dans : PSG.

Le PSG a réalisé un superbe coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool.

L’affaire est d’autant plus bonne pour le Paris Saint-Germain que l’international néerlandais était libre. Également courtisé par le FC Barcelone, Georginio Wijnaldum a fait le choix de ne pas prolonger à Liverpool et de snober le Barça afin de signer au PSG. Un choix uniquement financier selon les mauvaises langues, ce que le principal intéressé a bien évidemment démenti. « Je démens avoir choisi le PSG pour l'argent. De ce que j’ai vu ces dernières années, chaque fois que le PSG vient pour recruter un joueur, les médias disent que c’est à cause de l’argent » a expliqué le Néerlandais sur RMC.

Georginio Wijnaldum a également évoqué son refus de prolonger en faveur de Liverpool, qui était pourtant très intéressé pour le prolonger. « Il y a eu une histoire comme quoi je n'avais pas accepté l'offre de Liverpool parce que je voulais plus d'argent, et les fans ont dit 'OK, il n'a pas accepté l'offre donc il n'a pas fait de son mieux pour gagner des matchs » a notamment regretté Georginio Wijnaldum. Véritable légende des Reds et désormais consultant pour la télévision britannique, Jamie Carragher a répondu au milieu de terrain du PSG sur son compte Twitter. Et l’ex-défenseur de l’Angleterre et de Liverpool n’a pas été tendre avec Wijnaldum. « J’adore Gini mais ce n’est pas vrai, les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange trop, supprimez l’application ! Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football ! » a lancé Carragher, pour qui il ne fait aucun doute que Georginio Wijnaldum a choisi le Paris Saint-Germain pour l’argent. Quoi qu'il en soit, l'ancien vice-capitaine de Liverpool apportera désormais son expérience et sa grinta au club francilien et c'est bien le principal.