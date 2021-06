PSG : Leonardo a bluffé Wijnaldum au mercato

Dans : PSG.

Alors qu’il brille actuellement à l’Euro 2021 avec les Pays-Bas, Georginio Wijnaldum va faire le bonheur du Paris Saint-Germain à partir de la saison prochaine.

Pour l’instant, le club de la capitale française a signé le gros coup du mercato estival. En recrutant Georginio Wijnaldum, l’ancien milieu de terrain de Liverpool, gratuitement, le PSG a réalisé une belle affaire. Surtout que Paris a réussi à devancer un autre grand club comme le Barça dans le dossier de l'international néerlandais. Mais pourquoi le joueur de 30 ans a opté pour le PSG plutôt que Barcelone, alors que les négociations étaient bien avancées avec l’équipe de Ronald Koeman ? Réponse avec son agent.

Pochettino et Leonardo en acteurs majeurs

« Nous avons tenu des discussions avec Barcelone, tout avait l'air en très bonne voie, nous avons essayé d'atteindre un accord, nous étions bien avancés. Dans le même temps, Paris a continué à nous dire qu'ils étaient intéressés. Ils nous ont tous les deux placé une offre sur la table. Nous avons dû choisir. Les deux clubs étaient de fantastiques options. Pour n'importe quel joueur, Barcelone représente un super challenge. C'est la même chose pour le Paris SG. Le joueur a choisi Paris et nous avons conclu avec eux. Il fallait prendre une décision, le joueur a ses raisons. Leonardo a montré son professionnalisme et son sérieux. Ils sont arrivés avec beaucoup de passion et de détermination, cela a poussé le joueur à opter pour Paris. Mauricio Pochettino a parlé avec Georginio, il lui a parlé du rôle qu'il imaginait pour lui dans l'équipe, de ce qu'il attendait de lui. C'est ce qui s'était passé il y a six ans quand Tottenham le voulait à l'époque de son départ de Newcastle. Pochettino est un manager fantastique, qui a fait un super travail à Tottenham. Ils se sont affrontés en finale de Ligue des Champions en 2019. Ils se connaissaient déjà bien », a avoué, dans The Here We Go Podcast, Humphry Nijman, qui espère maintenant que Wijnaldum trouvera une place centrale au PSG, où il a signé jusqu’en 2024.