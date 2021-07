PSG : West Ham va faire disjoncter Leonardo au mercato

Dans : PSG.

Le PSG collectionne les gardiens au sein de son effectif et doit rapidement dégraisser. Sergio Rico et Alphonse Areola sont sur le départ.

Avec la signature de Gianluigi Donnarumma et le retour de prêt d’Alphonse Areola, le Paris Saint-Germain se retrouve avec une véritable armée de gardiens à l’aube de la saison 2021-2022. Pour le directeur sportif parisien Leonardo, il est urgent de dégraisser à ce poste afin de garder une cohérence dans le vestiaire mais également dans la masse salariale du club. Doublure de Keylor Navas la saison dernière, Sergio Rico est sur le départ. Un temps courtisé par Lille, le gardien espagnol ne rejoindra finalement pas le Nord, mais dispose d’autres intérêts, notamment en Turquie. En ce qui concerne Alphonse Areola, c’est toujours la Premier League qui tient la corde selon RMC.

La radio croit néanmoins savoir que le départ du champion du monde 2018 est loin d’être imminent. L’intérêt de West Ham est connu depuis plusieurs semaines et Alphonse Areola est d’accord pour rejoindre les Hammers. Cela étant, West Ham joue la montre dans ce dossier afin d’obtenir le transfert ou le prêt du gardien de Paris dans les conditions les plus avantageuses possibles. « Le club anglais prend son temps car il se sait on position de force. David Moyes, le manager des Hammers, avait le Polonais Lukasz Fabianski (36 ans) comme titulaire la saison dernière » distille la radio, pour qui West Ham n’a aucune raison de se précipiter dans le dossier Alphonse Areola au mercato. Au contraire, le Paris Saint-Germain tentera certainement de se séparer du gardien tricolore le plus vite possible. Car même si l’étau du fair-play financier s’est desserré, le Paris SG ne peut pas se permettre de compter dans ses rangs un troisième voire quatrième gardien payé à prix d’or (plus de 500.000 euros par mois).