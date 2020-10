PSG : Wanda Nara à la barre, Icardi prépare ses valises

Dans : PSG.

Alors qu’il est en train de perdre sa place de titulaire au sein du Paris Saint-Germain, Mauro Icardi aurait déjà quelques envies d’ailleurs.

Blessé à un genou depuis quelques semaines, l'international argentin va bientôt effectuer son retour dans le groupe de Thomas Tuchel. Mais malgré un bon départ, avec deux buts en quatre matchs de Ligue 1 en septembre, le joueur de 27 ans va devoir batailler pour retrouver sa place dans le onze de départ. Car pendant sa rééducation, Moise Kean est passé devant Icardi. Auteur de quatre buts en quatre jours, avec des doublés contre Dijon en Ligue 1 (4-0) et face à Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions (2-0), le jeune prêté par Everton a marqué des points. Si bien qu’Icardi penserait déjà au départ à Paris.

Selon les informations du site Todofichajes, l’ancien buteur de l’Inter Milan serait effectivement prêt à frapper un grand coup en signant pour le rival, l’AC Milan. Transféré pour 50 millions d’euros de l’Inter au PSG l’été dernier, Icardi pourrait devenir le futur remplaçant de Zlatan Ibrahimovic. D’après le média espagnol, un « accord de principe » aurait même été trouvé entre Ivan Gazidis, le boss du Milan AC, et Wanda Nara, l’épouse et la représentante de l’attaquant parisien. Désireux de retourner en Italie, où sa famille vit toujours, et alors que son nom a plutôt circulé à la Juventus ces derniers mois, Icardi pourrait donc finir au Milan. Une opération dans laquelle le PSG pourrait récupérer 40 ME. De quoi satisfaire tout le monde ? Réponse en 2021...