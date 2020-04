PSG : La Juve a 4 arguments pour Icardi, Leonardo risque de craquer

Dans : PSG.

Intéressée par l’attaquant Mauro Icardi, que le Paris Saint-Germain devrait recruter via l’option d’achat de son prêt, la Juventus Turin possède plusieurs atouts pour convaincre le club de la capitale.

La tendance se confirme pour Mauro Icardi. Malgré un début d’aventure idéal au Paris Saint-Germain, l’attaquant prêté par l'Inter Milan ne devrait pas rester la saison prochaine. L’Argentin a en effet perdu les faveurs de l’entraîneur Thomas Tuchel en deuxième partie de saison. Et souhaite revenir en Italie pour des raisons familiales. Il n’empêche que son dossier s’annonce particulièrement complexe. En effet, le club francilien ne compte pas le laisser filer sans prendre sa part. Le champion de France aurait l’intention de lever l’option d’achat de son prêt à 70 millions d’euros. Avant de négocier son transfert avec une plus-value.

Autrement dit, la Juventus Turin, toujours intéressée par Icardi, sait que le prix à payer sera élevé. Mais les Bianconeri ont des atouts pour faire baisser le prix de l’opération. Pour éviter de payer le montant total en cash, la Vieille Dame pourrait inclure un ou plusieurs joueurs dans la transaction. D’autant que le Paris Saint-Germain serait attiré par quatre Turinois ! Selon le média transalpin Tuttosport, la directeur sportif Leonardo apprécierait les profils des latéraux Alex Sandro et Mattia De Sciglio, du milieu Miralem Pjanic et de l’ailier Douglas Costa. Les deux clubs ont donc de quoi négocier dans les semaines et mois à venir…