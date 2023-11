PSG ‍: La Juve a trouvé le successeur de Pogba à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Suspendu pour dopage, Paul Pogba est contraint de mettre sa carrière entre parenthèses et la Juventus Turin va s’activer pour lui trouver un successeur dans les semaines à venir. Pour cela, la Vieille Dame a un œil au PSG.

Lors de la décennie écoulée, la Juventus Turin a beaucoup pioché au Paris Saint-Germain pour renforcer son effectif. Kingsley Coman, Adrien Rabiot, Leandro Paredes… Les dirigeants de la Juve ont un faible pour les joueurs du PSG. Et cela pourrait encore se confirmer lors du mercato hivernal puisque les dirigeants italiens, en quête d’un milieu de terrain pour compenser la suspension de Paul Pogba, ont un œil très attentif sur un joueur parisien. Peu utilisé en début de saison, Fabian Ruiz est dans les radars de la Juventus Turin depuis plusieurs mois et l’intérêt du club transalpin ne cesse de grandir.

A en croire les informations de Calcio Mercato, l’ancien maestro de Naples est un joueur très apprécié par Massimiliano Allegri, qui estime que l’Espagnol pourrait être complémentaire avec Adrien Rabiot dans l’entrejeu turinois. L’idée de la Juve est de tâter le terrain dès cet hiver avec le Paris SG afin de savoir si un transfert ou à défaut un prêt est possible au mercato de janvier. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz dispose d’un contrat juteux à six millions d’euros nets par mois et par conséquent, il ne sera pas facile de le déraciner de Paris.

Fabian Ruiz difficile à déloger du PSG cet hiver ?

Un autre point rend le transfert complexe : lors du dernier mois de compétition, Fabian Ruiz a retrouvé du temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique au point de devenir une vraie solution au milieu de terrain au côté de Warren Zaïre-Emery. A la grande surprise des supporters parisiens, l’ex-Napolitain a été préféré à Manuel Ugarte sur plusieurs matchs ces derniers temps. La Juventus Turin va donc devoir ramer si elle souhaite réellement s’attacher les services de Fabian Ruiz en cours de saison. De son côté, le joueur prendra le temps de la réflexion avec un seul et unique objectif en tête : avoir du temps de jeu pour assurer sa place dans le groupe de l’Espagne à l’Euro 2024.