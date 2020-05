PSG : Wanda lâche une bombe, Icardi s’éloigne de Paris

Dans : PSG.

Ces derniers jours, Mauro Icardi est de loin le joueur qui fait le plus l’actualité au Paris Saint-Germain, son avenir étant plus indécis que jamais.

Il faut dire que l’international argentin n’est que prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au PSG et pour l’heure, son cas n’est pas réglé. Au sein du Paris Saint-Germain, Leonardo et Thomas Tuchel n’étaient pas d’accord au sujet de l’avenir de l’Argentin puisque le directeur sportif souhaite impérativement conserver Mauro Icardi tandis que de son côté, l’ancien manager du Borussia Dortmund n’était pas contre le départ du Nerazzurri. Finalement, Leonardo a tranché ce dossier et souhaite conserver Mauro Icardi… à condition d’obtenir une petite réduction de la part de l’Inter Milan.

Mais il semblerait que ce dossier n’avance pas réellement dans le bon sens pour le PSG, qui aimerait recruter l’attaquant de 26 ans pour un total de 60 ME bonus compris. C’est tout du moins ce que l’on peut interpréter à la lecture du message énigmatique posté par la femme et agent de Mauro Icardi, à savoir Wanda Nara, via Instagram. « J'ai fait du bon travail... J’attends maintenant de bonnes nouvelles. Du haut niveau à venir bientôt » a-t-elle posté en anglais avant de conclure en français avec une phrase qui en dit long : « Au revoir ». Reste maintenant à voir si ce message concerne comme on peut le penser l’avenir de Mauro Icardi, tandis que certains observateurs en Italie pensent qu’il s’agit d’un message au sujet de l’avenir professionnel de Wanda Nara à la télévision en tant que chroniqueuse. Tous les scénarios sont possibles mais assurément, ce message de la charismatique femme de Mauro Icardi n’a pas fini de faire réagir les supporters du PSG, eux aussi divisés quant à l’avenir du buteur argentin dans la capitale française.