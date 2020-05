PSG : 70 ME cash, Chelsea prêt à griller Paris pour Icardi !

Dans : PSG.

Dans quel club évoluera Mauro Icardi la saison prochaine ? Plus que jamais, le doute est total alors que le PSG ne souhaite pas payer les 70 ME réclamés par l’Inter Milan…

Au cœur des désaccords entre Thomas Tuchel et Leonardo, le dossier Mauro Icardi réserve encore son lot de rebondissements. Tandis que le Paris Saint-Germain négocie à la baisse le transfert de l’international argentin, il semblerait qu’un top club de Premier League observe de très près les négociations entre le PSG et l’Inter Milan. Et à en croire les informations du Sun, il s’agit de Chelsea. Pour le média britannique, il est clair que si Paris et les Nerazzurri ne parviennent pas à trouver d’accord, alors les Blues poseront sur la table les 70 ME réclamés par la direction milanaise afin de boucler le transfert de Mauro Icardi.

Une information qui, si jamais elle venait à se confirme, change tout. Car si le PSG est toujours prioritaire pour lever l’option d’achat à 70 ME de l’Argentin, l’Inter Milan n’aurait plus aucun intérêt à baisser ses exigences. Plus que jamais, l’étau se resserre pour Leonardo dans ce dossier délicat à bien des égards. Car s’il souhaite poursuivre l’aventure à Paris la saison prochaine, Mauro Icardi ne pourra pas forcer son transfert, si jamais Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo refusent de lâcher la somme exigée par l’Inter Milan. Du côté de Chelsea, il semble évident que le dossier Mauro Icardi est prioritaire, alors que le nom de Moussa Dembélé avait été évoqué ces derniers mois. Rien de bien étonnant quand on sait que l’attaquant de l’OL a priorisé Manchester United en cas de départ de l’OL pour un club de Premier League lors du mercato estival…