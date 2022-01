PSG : Wijnaldum rêve d'Arsenal, mais il ne le dira pas

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Parmi les nombreuses recrues du PSG l’été dernier, Georginio Wijnaldum avait tout de la valeur sûre capable de donner une autre dimension au milieu de terrain parisien.

Arrivé libre de Liverpool, champion d’Europe puis champion d’Angleterre, brillant à l’Euro, l’international néerlandais ne parvient pas à trouver son rythme et à se rendre indispensable, bien au contraire. Résultat, des rumeurs sont apparues sur un retour express en Premier League dès cet hiver, afin de retrouver un championnat où il avait aussi brillé avec le maillot de Newcastle. Sky Sports a confirmé que rejoindre les Gunners faisait rêver Wijnaldum, même si ce dernier n’ira pas au bras de fer pour partir, et devrait donc être conservé par le PSG au moins jusqu’au bout de la saison.

Incroyable de faire passer #Wijnaldum pour un tocard après une demi-saison ratée. On parle d'un joueur qui a disputé presque 50 matchs de C1 et plus de 180 de Premier League avec Liverpool. Capitaine des Pays-Bas. Et ça veut déjà le jeter du #PSG ! Ridicule🙄 pic.twitter.com/MW8xVQ0NvL — Nicolas Puiravau (@nikop17) January 21, 2022

« Pour le moment, Gini Wijnaldum est blessé. Il ne va pas prendre la parole publiquement et dire ‘je veux quitter le PSG’, car cela flinguerait sa relation avec les supporters. Mais il nous a été confirmé qu’il voulait revenir en Premier League. Je ne sais pas si ce sera cette semaine ou l’été prochain, mais il aimerait revenir et il adorerait jouer pour Arsenal. C’était un club qu’il admirait quand il était plus jeune, ça le tente beaucoup. On sait qu’Arsenal cherche un milieu mais le PSG a toujours dit qu’il ne partirait pas, même si cela peut changer s’ils font signer Ndombélé », a ainsi expliqué Kaveh Solhekol, l’expert des transferts sur Sky Sports. Sauf dernière semaine de folie, le Néerlandais devrait donc continuer son parcours au PSG, pour au moins essayer d’aider son équipe dans les gros matchs, lui qui a l’expérience des rendez-vous. Mais pour le moment, entre un positionnement hasardeux sur le terrain et des petits pépins physiques, Wijnaldum ne marque pas de points en vue des matchs couperets du mois prochain.