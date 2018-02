PSG : Vous voulez le PSG chez vous ? Voilà ce qu'il demande !

Dans : PSG, Ligue 1.

C'est prévu dans les règlements, lorsqu'un club se déplace il transmet à son futur adversaire un cahier des charges afin de prévoir au mieux son accueil. Et cette semaine, c'est le club de Sochaux qui aura le bonheur de recevoir le Paris Saint-Germain en Coupe de France, une affiche qui a évidemment fait le plein de Bonal, pour la plus grand joie du trésorier doubiste. Le PSG a donc fait connaître au FC Sochaux ses exigences logistiques dont l'Est Républicain donne quelques détails ce lundi.

« Les Parisiens, à l’instar des autres clubs, ont des exigences légitimes, mais en ce qui les concerne elles sont importantes. Monaco avait été également dans cette gamme d’exigence pour sa venue, en 2016. On avait déjà eu affaire, aussi, au PSG, il y a 4 ou 5 ans à l’époque d’Ibra. Mais là, il faut reconnaître que c’est encore monté d’un cran. Attention, le PSG a été très correct et a manifesté beaucoup de respect dans ses demandes. Il ne nous a jamais pris de haut », a confié, dans le quotidien régional, Freddy Vandekherkhove, intendant du FC Sochaux.

Le Paris SG a donc obtenu la réservation de 55 chambres dans un hôtel de la ville, ce qui n'a pas été très simple, compte tenu de la rapidité à laquelle Sochaux a du réagir au tirage au sort. De même, il a fallu faire de la place pour que le cuisinier du PSG prépare la collation, mais également le repas d'après-match, lequel sera servi dans les vestiaires. Le PSG a également demandé des tables de massage et deux piscines gonflables à remplir de glace pour la cryothérapie d'après-match. Et même si le PSG aurait probablement aimé que cela soit le cas, la pelouse de Bonal n'a pas été changée, malgré un état très médiocre. C'est avec un plaisir non-dissimulé que le FC Sochaux a évidemment répondu à ces demandes...