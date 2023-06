PSG ‍: Vinicius contre Mbappé, le plan génial du Qatar

Dans : PSG.

Le Qatar est furieux d'être mis devant le fait accompli par Kylian Mbappé au sujet de son avenir. Mais la solution est toute trouvée, et le Real Madrid ne s'en sortira pas indemne.

L’avenir de Kylian Mbappé est au centre de toutes les préoccupations ces derniers jours, et c’est l’attaquant français en personne qui s’est chargé de souffler sur les braises de l’an dernier. Avec la publication de sa lettre dans laquelle il a signifié son intention de ne pas prolonger son contrat et de partir donc libre en 2024, le meilleur joueur de Ligue 1 a mis le PSG dans une position très inconfortable. Voilà le champion de France dos au mur et obligé de décider s’il faut vendre son numéro 7 cet été ou bien le conserver avec le très faible espoir de pouvoir le prolonger. Economiquement et sportivement, tous les arguments sont discutés, mais on peut tout de même noter que la tendance s’est inversée.

Le Qatar n'aime pas du tout ce déballage public

Il y a un an tout juste, Nasser Al-Khelaïfi et tout le Qatar se pliaient aux volontés de Kylian Mbappé, tentant même de transférer Neymar à sa demande. Depuis, le projet du PSG ne convainc clairement pas le champion du monde 2018, et cela donne donc cette volonté affichée de ne plus continuer l’aventure au-delà de son contrat. A Doha, on déteste en tout cas être mis au pied du mur alors que le projet est justement construit autour de l’ancien monégasque.

Surtout qu’il n’en fallait pas plus pour que le Real Madrid se réveille. Alors que Florentino Pérez assurait encore il y a peu qu’il n’y aurait rien pour 2023, le club espagnol pourrait bien tenter sa chance, et a les provisions financières pour faire une offre capable de faire craquer le PSG. Une arrivée avec un an d’avance tomberait en tout cas parfaitement pour le Real, qui a besoin d’un avant-centre avec le départ soudain de Karim Benzema en Arabie Saoudite.

Vinicius Jr à l'écoute, sans prolonger

Avant même d’avoir perdu Kylian Mbappé, qui peut toujours prolonger son contrat s’il venait à être rattrapé par ses dirigeants, le PSG prépare déjà sa revanche. Un forcing est fait depuis le Qatar auprès de l’entourage de Vinicius Junior pour ne pas le laisser prolonger son contrat. Cela fait longtemps que le Brésilien a changé de dimension à Madrid, mais il possède toujours son contrat courant jusqu’en 2024. Malgré les rumeurs positives, aucune prolongation n’a eu lieu, et l’ancien de Flamengo prend en compte les freins possibles. Le racisme en Espagne en est un, son statut au Real également, tout comme une possible arrivée de Mbappé qui joue à son poste.

Pour le moment, le plan du PSG marche donc à la perfection, et pourrait déboucher sur une arrivée de Vinicius Jr à Paris en 2024, quand Mbappé sera à la fin de son contrat. Les deux stars du football se croiseraient ainsi, dans un échange qui n’impliquerait aucune donnée économique. Toutefois, la mission sera compliquée pour le PSG, puisque « Vini » n’a jamais laissé entendre qu’il comptait quitter Madrid, au contraire de Mbappé qui vient d’annoncer qu’il ne prolongerait pas, et donc qu’il partirait implicitement dans un an. En tout cas, depuis Doha, du travail est fait pour ne pas rester bredouille, et arriver à satisfaire les supporters en amenant Vinicius Junior le jour où Mbappé partira.