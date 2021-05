PSG : Vincent Duluc compare Mbappé à Neymar, ça fait mal

Dans : PSG.

Privé de Kylian Mbappé dimanche soir, le PSG a concédé le match nul face au Stade Rennais et laisse filer Lille vers le titre.

Dans le sprint final du championnat de France, l’absence de Kylian Mbappé est terriblement préjudiciable pour le Paris SG. Et pour cause, comme à Rennes dimanche soir (1-1), l’international français manque beaucoup à son équipe. Malgré la présence de Neymar, décevant en Bretagne, le PSG a perdu de précieux points dans la course au titre. Comme face à Manchester City cinq jours plus tôt, la star brésilienne a réalisé un match bien trop moyen, ne permettant pas d’oublier l’absence de Kylian Mbappé. Le constat, dressé par Vincent Duluc dans les colonnes du journal L’Equipe est brutal : malgré la différence d’expérience et de niveau salarial entre les deux hommes, Kylian Mbappé est bien plus indispensable au PSG que Neymar cette saison.

« Le titre tend les bras aux Lillois, mais la plupart d’entre eux n’ont jamais joué ces matches-là. Considérant l’ensemble de leur œuvre, ils méritent cette chance que leur a offerte Paris en cédant au moment et à l’endroit où il ne devait pas le faire, dans la foulée de son élimination en Ligue des champions, avec une logique similaire. D’abord, Mbappé a porté le PSG plus haut, en L1, que Neymar n’a su le faire ; ensuite, non seulement le PSG n’a pas assez de talent, en regard de ses saisons précédentes, mais il n’a surtout pas assez de collectif pour le cacher. Et peu de jambes quand le camp adverse est intense. Il n’a même pas été fichu, hier soir, de tirer profit de ce penalty » a lancé l’éditorialiste de L’Equipe, fortement déçu par les prestations insipides de Neymar. Ce n’est pas le seul, après le match raté du Brésilien sur la pelouse de Rennes dimanche soir (1-1).