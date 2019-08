PSG : Vieira l’a choisi, ce Parisien va sortir du placard

Dans : PSG, OGCN, Mercato.

Dans l’attente de la validation du rachat par Ineos, la société de Jim Ratcliffe, l’OGC Nice accélère son recrutement.

Sur le point de s’engager avec le Gym, l’attaquant danois Kasper Dalberg sera considéré comme la recrue phare. Mais d’autres renforts intéressants devraient compléter l’effectif des Aiglons. On parle notamment de Stanley Nsoki (20 ans), que l’on pourrait qualifier de plan B. En effet, Nice s’intéressait dans un premier temps à son ancien latéral gauche Dalbert (25 ans). Mais d’après Nice-Matin, aucun accord n’a été trouvé avec l’Inter Milan qui souhaitait conclure un prêt payant.

Et dans les colonnes de L’Equipe, on apprend que le Brésilien ne fait pas l’unanimité au club azuréen. Notamment auprès de l’entraîneur Patrick Vieira qui privilégie les qualités de Nsoki, jugé plus solide défensivement que Dalbert. Reste à savoir si le Gym parviendra à convaincre le titi parisien et le PSG. Si le défenseur polyvalent n’entre pas dans les plans de Thomas Tuchel, nul doute que Paris ne bradera pas son joueur sous contrat jusqu’en 2021.