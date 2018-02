PSG : Victime d'Ibrahimovic puis de Neymar, il se confie

Dans : PSG, Ligue 1.

Etre gardien remplaçant au PSG, cela ne doit pas être facile tous les jours. A l’entrainement, les meilleurs attaquants de la planète se succèdent pour peaufiner la finition, et faire des portiers leur victime de choix. Cela a été le cas pendant ces trois dernières années pour Rémy Descamps, qui a finalement décidé cet hiver de filer en prêt à Tours, dernier de la classe en Ligue 2. Un exil qui lui permet d’avoir du temps de jeu en pro, ce qu’il ne pouvait pas avoir à Paris. Dans L’Equipe, Rémy Descamps est tout de même revenu sur ses confrontations avec les attaquants parisiens, notamment ses débuts face à Ibrahimovic, puis la difficulté de se trouver face à Neymar.

« Ibrahimovic ? T’arrives, t’es monté en pro depuis quelques jours, il t’envoie deux ou trois frappes énormes, et là tu te dis : O.K., va falloir se mettre vite au niveau. Neymar est sans doute le plus difficile à lire. Les autres sont très forts, mais, forcément, il y a des gestes qui reviennent. Là, il peut tout faire face à vous, dribbler, piquer, plat du pied, c’est impressionnant », a livré le gardien de 21 ans, qui se pose forcément des questions sur son avenir à un poste où Paris ne semble pas encore totalement satisfait.