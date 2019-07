PSG : Vers un coup de théâtre à 15 ME au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis plus d’une semaine, le Paris Saint-Germain et le Red Bull Leipzig ont trouvé un accord de principe pour le transfert de Christopher Nkunku.

Le montant de l’opération s’élevait à 15 ME plus 5 ME de bonus. Mais bizarrement, le joueur ne semble toujours pas avoir passé sa visite médicale en Allemagne et pour l’heure, aucune officialisation de la part du PSG ou de Leipzig n’est intervenue. La faute à qui ? A en croire les informations du Leipziger Volkszeitung, c’est Leonardo qui fait actuellement traîner le dossier.

En effet, le média indique que les changements dans la direction sportive du Paris Saint-Germain ont retardé le départ du joueur. Par ailleurs, le dossier Christopher Nkunku ne serait absolument pas prioritaire pour Leonardo, lequel consacre actuellement son énergie à d’autres éléments. Une attitude qui ne devrait pas plaire au clan Christopher Nkunku, le joueur français n’ayant toujours pas paraphé son contrat à Leipzig. Pour la presse allemande, le deal ne semble pas remis en cause. Mais le club de l'écurie Red Bull pourrait rapidement s’impatienter, si le PSG venait à faire traîner plus longtemps ce dossier au mercato...