PSG : Verratti va connaitre un changement radical au mercato

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Enfin revenu avec régularité à son meilleur niveau, Marco Verratti fait partie des joueurs qui ont su répondre présent lors de la double confrontation face à Manchester United en Ligue des Champions.

Cela n’a pas été suffisant pour permettre au PSG d’aller plus loin en Ligue des Champions, mais cela lui a en tout cas permis de se rappeler au bon souvenir des grands d’Europe. En effet, il ne faut pas aller bien loin pour voir un club qui a apprécié le niveau de jeu de l’Italien, puisque Manchester United et son manager tout récemment prolongé Ole Gunnar Solskjaer rêvent de récupérer l’ancien de Pescara.

Vers un nouveau feuilleton cet été, pour un Marco Verratti qui a régulièrement alimenté, volontairement ou non, les gazettes lors de chaque mercato ces dernières années ? Eh bien non selon le Daily Mail, pour qui les Red Devils vont tenter leur chance si une fenêtre venait à s’ouvrir, mais pour qui l’international italien n’a aucune intention de quitter le PSG. Il se verrait même, selon la presse italienne, prolonger au sein du club de la capitale afin de témoigner son désir de réussir enfin à porter le projet parisien au plus haut niveau en Europe. Ce ne sont pas les supporters du PSG, parfois agacés par ses blessures ou ses suspensions mais globalement admiratifs du talent du milieu de terrain, qui s’en plaindront.