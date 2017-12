PSG : Verratti râle sur les arbitres et ça le fait marrer

Dans : PSG, Ligue 1.

Un peu de second degré ne fait jamais de mal, même si Marco Verratti énerve beaucoup de monde avec son comportement. Le milieu de terrain parisien n’a jamais su se canaliser avec les arbitres, et continue de se prendre des avertissements pour des discussions ou des contestations.

Ce mercredi soir à Strasbourg, il aurait pu en récolter un lorsque, dans le but d’obtenir une faute, il est allé chercher le juge de touche et a remonté le terrain avec lui. Ce dernier est resté impassible et concentré sur son travail, même si cela a donné une image qui semble avoir beaucoup amusé Marco Verratti.