PSG : Neymar se lâche sur Cristiano Ronaldo et Messi

Considéré souvent comme le troisième meilleur joueur du monde, Neymar a pris un coup dans les gencives avec l’élection du dernier Ballon d’Or, puisqu’il a terminé en 12e position de ce classement.

Pour celui qui « mangeait à la table » de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi, cela fait forcément un peu mal, mais le Brésilien l’a plutôt bien pris. Il s’est d’ailleurs livré à un petit jeu de questions/réponses sans tabou sur Youtube, développant même son argumentaire quand on lui a demandé qui était le plus fort entre CR7 et La Pulga. Un éternel débat pour les passionnés de football.

« Cristiano Ronaldo est parti d’ailier pour devenir un buteur. Plutôt que d’aller au duel avec ses adversaires tout le temps, il a choisi de réduire son nombre de touches de balle. Il ne touche le ballon qu’une ou deux fois, va dans la surface et marque. Messi, c’est un tout : on le voit marquer des buts depuis des positions qui sont quasiment celles d’un milieu de terrain. A des endroits du terrain où je ne pense pas que ce serait possible, lui il s’en va marquer. Donc je dirais que oui, c’est probablement le meilleur », a lancé l’attaquant du Paris Saint-Germain, bien placé pour savoir à quel point l’Argentin est capable de faire des choses que lui-même n’imagine pas.