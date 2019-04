PSG : Verratti, Paredes… Riolo les imagine en C1 et se marre

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Avec la cascade de blessures dans l’effectif de Thomas Tuchel, on se dit que le Paris Saint-Germain n’aurait pas pu défendre ses chances en Ligue des Champions.

Le onze battu à Nantes (3-2) a certes manqué d’implication, mais cette équipe n’aurait sans doute pas eu les moyens de rivaliser avec l’un des quarts de finaliste. Sans surprise, Daniel Riolo est du même avis, mais pas forcément pour la même raison. De son côté, le consultant de RMC estime que même les milieux titulaires n’avaient pas le niveau à ce stade de la compétition.

« Mais qu’est-ce que tu aurais fait en quarts de finale ? Quand tu vois les milieux de terrain de l’Ajax, Manchester City, Liverpool, Barcelone, Tottenham… Mais le retard que le PSG a sur eux ! Et tous ces footix qui croient que Verratti est un grand joueur. Mais on est à des années-lumière, a comparé le spécialiste. Paredes ? On va le laisser faire une vraie préparation avant de le juger mais a priori c’est un échec. »

« Les mecs sont surcotés ! »

« Certains pensent qu’il y a des grands joueurs au milieu dans cette équipe du PSG. Mais c’est du bidon ! Il y a plein de mecs surcotés dans cette équipe de toute manière, et le pire c’est qu’ils se croient plus forts qu’ils ne sont, s’est-il acharné. Parce qu’ils sont dans le confort, parce qu’habituellement ils sont tranquilles en L1. Les mecs sont surcotés ! » En plus de Verratti, Riolo s’est peut-être trouvé une deuxième victime à Paris.