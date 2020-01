PSG : Verratti n’a plus sa place, Dave Appadoo tape fort

Dans : PSG.

L’éclosion des « 4 Fantastiques » au PSG pourrait avoir une conséquence forte au milieu de terrain avec la disparition de Marco Verratti du 11 de départ.

C’est la théorie de Dave Appaddo, persuadé que l’Italien n’a pas le jeu pour évoluer dans un milieu à deux, si jamais Thomas Tuchel décidait d’aligner ses quatre joueurs offensifs. En effet, malgré les efforts qu’effectuent les stars du PSG pour aider dans le travail défensif, limiter le milieu de terrain à deux éléments est périlleux, et demande des joueurs très axés sur le pressing, la grande couverture de terrain et les tâches défensives. Des qualités qui font défaut à l’ancien de Pescara, et qui vont lui coûter sa place selon le journaliste de La Chaine L’Equipe.



« Je ne pense pas que Thomas Tuchel ait l’intention de partir la fleur au fusil avec une attaque à quatre pour le match à Dortmund. Ce 4-4-2 selon moi c’est une option pour le match retour, au cas où tu sois en ballottage défavorable. Mais moi, je pense vraiment que l’idée sur le match aller de Dortmund, ce n’est pas de partir en 4-4-2. Ton système à trois, tu l’as déjà testé pendant des mois, il est rodé. Tuchel sait qu’un Verratti dans un système à deux milieux, ce n’est pas possible. Dans un 4-4-2, Verratti il n’est pas invité selon moi. Verratti n’a pas le volume pour jouer à deux milieux. La preuve, la sélection italienne a plongé quand ils étaient en 4-4-2 avec Verratti et depuis qu'ils jouent en 4-3-3, ils vont mieux. Je ne dis pas qu’il faut créer l’équipe autour de Verratti, je dis juste que si tu y vas en 4-4-2 et que l’un de tes deux milieux ne récupère pas un ballon, ça va poser un problème », a déclaré Dave Appadoo, convaincu que Thomas Tuchel va changer ses plans au moment d’affronter le Borussia Dortmund.