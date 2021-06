PSG : Verratti le maestro, Riolo se moque

Dans : PSG.

Blessé au début de la compétition, Marco Verratti était titulaire pour le huitième de finale de l’Euro entre l’Italie et l’Autriche samedi soir (2-1).

A l’image de son équipe, le milieu de terrain du PSG a réalisé une bonne première mi-temps avant d’éprouver davantage de difficultés après le repos. La prestation mi-figue, mi-raisin de l’international italien a cependant emballé certains observateurs du Paris Saint-Germain. Après la qualification de l’Italie, le compte Paris-United a publié une photo de Marco Verratti avec la mention « maestro ». Un message que Daniel Riolo n’a pas loupé. Sur son compte Twitter, le journaliste de RMC a remis une pièce dans la machine en critiquant le milieu relayeur du Paris Saint-Germain. Visiblement, Daniel Riolo n’a pas été convaincu par le match de Verratti face à l’Autriche.

😂😂😂😂 on utilise quel mot pour de bruyne ? Kroos ? Muller ? Modric ? Pogba ? Kanté ? Jorginho …. Liste sans fin …. Quand l’idolatrie devient folie. Tellement content d’être celui contre qui cette folie se positionne ! — Daniel Riolo (@DanielRiolo) June 27, 2021

« On utilise quel mot pour de bruyne ? Kroos ? Muller ? Modric ? Pogba ? Kanté ? Jorginho …. Liste sans fin …. Quand l’idolâtrie devient folie. Tellement content d’être celui contre qui cette folie se positionne ! » a publié Daniel Riolo, lequel avait par ailleurs fait référence au match de Marco Verratti à la mi-temps du match entre l’Italie et l’Autriche, samedi soir. Le consultant de l’After Foot était déjà très critique. « Suis rassuré après cette première période… le milieu Italien est vraiment bonifié … Locatelli doit cirer le banc et se taire » avait publié Daniel Riolo, un brin moqueur. De son côté, le compte Paris United a répondu franco au journaliste. « Idolâtrie non, discernement plutôt, tout ce qu'il te manque concernant Verratti cher Daniel Riolo ». Décidément, le journaliste de l’After Foot sera toujours opposé aux plus fervents supporters de Marco Verratti. Rien n’y fait, les avis des uns et des autres ne changent pas au sujet du « Petit Hibou » du Paris Saint-Germain.