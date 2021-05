PSG : Trois Verratti, Daniel Riolo ne va pas aimer

Dans : PSG.

Cet été, le Paris Saint-Germain sera en quête d’un latéral droit mais également d’un milieu de terrain au mercato.

Au poste de latéral droit, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé et pour le remplacer, Serge Aurier est ciblé. Néanmoins, le défenseur de Tottenham ne fait pas l’unanimité au sein du PSG. Au milieu de terrain, un joueur met, en revanche, tout le monde d’accord. Il s’agit d’Eduardo Camavinga, en fin de contrat avec Rennes en juin 2022. Interrogé au sujet du mercato de Paris sur TF1, Bixente Lizarazu a confié que selon lui, la grande priorité de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi devait être de bâtir un milieu de terrain de classe internationale au PSG. Au contraire de Daniel Riolo, toujours très critique à l’égard de Marco Verratti, Bixente Lizarazu estime que l’Italien est le seul milieu du Paris SG au niveau requis pour évoluer dans un club de cette dimension.

« Verratti, c’est la classe internationale »

Aux dirigeants franciliens d’accompagner au mieux le natif de Pescara cet été. « Sur le poste de milieu de terrain, il faut recruter un Top 3 mondial. Marco Verratti, c’est la classe mondiale, mais pas ceux qui sont autour de lui » estime l’ex-défenseur de l’Equipe de France et du Bayern Munich, avant de poursuivre. « Je suis d’accord sur le latéral droit. Il en faut un qui sache surtout défendre. Paris a besoin de joueurs qui savent défendre. Les Parisiens doivent gérer leur émotion. Il y a trop de joueurs qui partent en vrille ». Un constat simple et lucide de la part de Bixente Lizarazu, qui attendra les dirigeants du PSG au tournant lors du prochain mercato, à l’instar des supporters. Reste maintenant à voir quelles recrues Leonardo, Mauricio Pochettino et Nasser Al-Khelaïfi parviendront-ils à attirer aux postes de milieu de terrain ainsi que de latéral droit.