PSG : Verratti lassé par la Ligue 1, un départ envisagé !

Dans : PSG.

Au Paris Saint-Germain depuis près de dix ans, Marco Verratti est un véritable symbole auquel de nombreux supporters sont attachés.

Sportivement, le natif de Pescara n’a pas répondu à toutes les attentes. Il n’en reste pas moins l’un des meilleurs joueurs du PSG, et son entrée en jeu de dix minutes face à Leipzig l’a prouvé. Neuf ans après son arrivée en France, le « Petit Hibou » a toutefois fait le tour de la question en Ligue 1. Et un départ pourrait sérieusement être envisagé lors du prochain mercato, à en croire les informations obtenues par Don Balon. Le média croit savoir qu’à 28 ans et alors que se profile la Coupe du monde en 2022, Marco Verratti aimerait découvrir un championnat plus compétitif. En ce sens, son agent Mino Raiola s’active pour lui trouver une porte de sortie prestigieuse.

Ces dernières années, Marco Verratti a massivement été associé au FC Barcelone ou encore à la Juventus Turin. Mais à en croire le média espagnol, c’est au Real Madrid que l’avenir de Marco Verratti pourrait bien s’écrire. Mino Raiola disposerait d’une relation directe avec le président merengue Florentino Pérez, et a ainsi profité de cette situation pour proposer au Real Madrid les services de son joueur. La réponse de Zinedine Zidane n’est pas connue mais il semblerait assez étonnant que l’Italien fasse partie des priorités du coach tricolore. Et pour cause, « ZZ » a répété à de nombreuses reprises à son président que ses deux pistes au milieu de terrain étaient Paul Pogba (Manchester United) et Edouardo Camavinga (Stade Rennais). Reste également à voir ce que le Paris Saint-Germain, qui doit gérer les épineux dossiers Kylian Mbappé et Neymar, pensera de tout cela. Car le directeur sportif Leonardo n’a sans doute pas l’intention de se séparer d’un joueur aussi important lors du prochain mercato…