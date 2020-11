PSG : Neymar ou Mbappé, l'Emir hésite encore

Dans : PSG.

Neymar et Kylian Mbappé seront en fin de contrat en juin 2022 et le PSG va donc devoir se positionner concernant l'avenir de ses deux stars.

En 2017, le PSG a mis des moyens financiers colossaux pour s’offrir en même temps Neymar (222ME) et Kylian Mbappé (180ME), avec des salaires énormes pour les deux joueurs. Si sportivement Paris court toujours derrière la Ligue des champions, il est évident que sur le plan du marketing, le club de la capitale a frappé un grand coup, ce que souhaitait aussi le Qatar. Mais dans désormais moins de deux ans, Neymar et Mbappé seront en fin de contrat et Nasser Al-Khelaifi va devoir gérer ce double dossier très compliqué. Financièrement, la crise du Covid a des effets indiscutables sur le plan économique et le Paris Saint-Germain n’y échappera pas plus que ses concurrents. Et si ces dernières semaines, la tendance était à un départ de Kylian Mbappé et à une prolongation de Neymar, rien n'est acté.

Selon le média sportif espagnol Sport, du côté de Doha on hésite encore sur la star qui fera l’objet d’une offre colossale pour prolonger. Et si le PSG devait trancher rapidement, l’Emir souhaiterait plutôt conserver Kylian Mbappé que Neymar affirme le quotidien. « Paris n’aura pas la puissance financière pour réussir les deux opérations, et cela peut inciter le club français à choisir de conserver Mbappé et laisser partir Neymar, qui a l’un des salaires les plus élevés en Europe. Leonardo sait que pour conserver le champion du monde français il faudra faire une proposition énorme ou sinon il ira au Real Madrid. Et même si Neymar veut bien rester à Paris, le PSG devra le vendre pour réussir à financer l’opération Mbappé », explique notre confrère espagnol. Le puzzle va donc être compliqué à mettre en place, mais Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont encore quelques mois pour y parvenir.