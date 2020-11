PSG : Verratti joue dix minutes, Domenech relance la hype

Dans : PSG.

Mardi soir au Parc des Princes, Marco Verratti a effectué son retour à la compétition contre Leipzig après une absence longue de deux mois…

Moins d’une minute après son entrée en jeu, l’international italien a écopé d’un carton jaune. Pas de doute, le « Petit Hibou » du Paris Saint-Germain est bien de retour. Au-delà de ce fait de jeu, qui aurait tout de même pu avoir son importance au vu de la faute de Marco Verratti, le retour de l’international italien est une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel. Car en l’espace de seulement dix minutes, le natif de Pescara a soulagé le Paris SG en parvenant à mettre le pied sur le ballon et en faisant preuve d’une activité très intéressante dans les séquences défensives.

Il n’en fallait pas plus pour combler Raymond Domenech. Sur son compte Twitter, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France a salué le retour de Marco Verratti, plus que jamais indispensable au Paris Saint-Germain à ses yeux. Un tweet qui ne manquera pas de faire grincer des dents, tant Verratti est critiqué par de nombreux observateurs ces derniers mois. « Et Verratti a tout changé. Le PSG s’en sort aux forceps. On pouvait trembler pour les Parisiens mais l’avenir reste vivant et l’entrée de l’italien va fluidifier ce pauvre jeu parisien » a jugé le consultant de La Chaîne L’Equipe, persuadé que le retour de Marco Verratti peut changer la donne pour Thomas Tuchel et pour le PSG dans les semaines à venir. Difficile de lui donner tort, car malgré les nombreux défauts de Verratti, la technique de l’Italien tranche avec le manque de créativité de joueurs tels qu’Ander Herrera, Leandro Pardes ou encore Danilo Pereira, dont les performances mardi contre Leipzig laissent songeur.