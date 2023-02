PSG : Verratti insupportable, Messi le pourrit

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Marco Verratti a déçu avec sa prestation face au Bayern Munich ce mardi soir en Ligue des champions. Sa relation avec Leo Messi commence à poser problème pour certains observateurs.

Le PSG n'est pas mort mais devra lutter pour arracher une qualification face au Bayern Munich dans trois semaines. Les champions de France se sont inclinés 1 but à 0 ce mardi soir au Parc des Princes et n'auront pas montré grand-chose pendant une heure de jeu jusqu'à l'entrée de Kylian Mbappé. Titulaire, Marco Verratti a connu un match compliqué, comme de plus en plus souvent cette saison. Face au Bayern, le champion d'Europe italien a manqué de naturel dans ses sorties de balle, privilégiant souvent l'option Leo Messi. Une tendance qui agace certains observateurs proches du PSG. C'est notamment le cas de Yacine Hamened.

Verratti, c'est quoi le problème ?

Ça passe sous les radars pour le moment car y a des dossiers plus urgents mais la prolongation + saison degueulasse que nous fait Verratti pour le moment, c’est noté au tableau pour plus tard. — Mathieu Faure (@matfaure) February 14, 2023

Lors d'un live pour Paris United, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet. Selon lui, Leo Messi nuit au jeu de l'Italien... « Verratti malgré tout, il sort des ballons du pressing du Bayern etc... Mais désormais, il ne cherche que Messi. C'est à la différence de Danilo. Danilo en a rien à faire. Si le jeu est de jouer Messi, il joue Messi, si c'est Mendes, c'est Mendes et si c'est Soler, c'est Soler. Verratti, je ne sais pas ce qu'il a, mais il est dévoré par Messi. C'est insupportable parce qu'on n'a plus le Verratti qui apporte, le Verratti qui respecte le jeu et qui fait des différences. On a le Verratti qui est là pour servir Messi. Et ça me frustre. On en attend plus mais je pense que dans ses sorties de pressing, il ne cherche que Messi. C'est insupportable », a notamment indiqué Yacine Hamened, qui aimerait d'ailleurs que Leo Messi parte en fin de saison, lui qui est accusé de ne pas assez servir le collectif du PSG.