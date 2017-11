PSG : Verratti explique comment Neymar a fait grandir Paris

Dans : PSG, Ligue 1, Monaco.

Marco Verratti, milieu du PSG, après la victoire à Monaco (2-1) : « On s'est compliqué la vie avec ce but de Monaco en fin de match... Surtout qu'après le 2-0, on a eu beaucoup d'attaques et d'occasions pour marquer sans trouver le chemin des filets. Mbappé marquera les prochaines fois, mais il a les opportunités, c'est déjà bon signe. On n'aurait pas du souffrir dans ce match, même si Monaco est toujours une bonne équipe avec de bons joueurs. On est content de gagner ici. Cette année, on a beaucoup de confiance. C'est très important dans le foot. Et Neymar nous aide à l'avoir. C'est un joueur phénoménal. On se demande comment il fait certaines choses sur le terrain. On grandit à ses côtés », a-t-il déclaré sur Canal+.