Gabriel Moscardo arrive à Paris, c'est déjà Noël

Par Claude Dautel

Luis Campos étant désormais à 100% au PSG, les dossiers s'accélèrent. En cette veille de Noël, c'est la signature du milieu brésilien, Gabriel Moscardo, qui est acquise.

Le Paris Saint-Germain a passé la vitesse supérieure avant même le début officiel du mercato d'hiver, et le fait que Luis Campos ne soit plus sous contrat avec le Celta Vigo contribue probablement à ces deux signatures déjà annoncées. Samedi, c'est Lucas Beraldo dont on apprenait qu'il arrivait au PSG, mais 24 heures plus tard, Le Parisien révèle que Gabriel Moscardo, milieu défensif de 18 ans des Corinthians, va lui aussi signer très rapidement avec les champions de France. Cependant, le média francilien précise qu'il n'est pas encore totalement acquis que Moscardo fera ses débuts avec Paris en janvier, mais l'opération est scellée pour un montant de 20 millions d'euros. En effet, il y a un changement de présidence à la tête du club brésilien, et si tout le monde est d'accord, il faut savoir qui signera le contrat.

Luis Campos était allé personnellement superviser le jeune milieu de terrain international espoir brésilien la semaine passée, et le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a bouclé l'opération. « Depuis que je suis un jeune joueur, j’imagine que chaque année est meilleure. L’année prochaine ne sera pas différente. J’espère continuer à jouer au plus haut niveau. Peu importe où je me trouve, je veux jouer, marquer des buts, faire des passes décisives et mon objectif pour l’année prochaine est de remporter un titre en tant que professionnel », a confié le futur joueur du Paris Saint-Germain. Gabriel Moscardo est désormais attendu dans la capitale où il devra passer sa vitesse médicale avant de signer son nouveau contrat.