PSG : Verratti également forfait à Monaco

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

La liste des blessés s’allonge encore. Notamment privé de Kylian Mbappé et de Lionel Messi blessés, le Paris Saint-Germain devra composer sans Marco Verratti à Monaco samedi. Le milieu italien, titulaire face à l’Olympique de Marseille (défaite 2-1) mercredi en Coupe de France, et qui revenait de blessure et de suspension, ne figure pas dans le groupe convoqué par Christophe Galtier. L'ancien joueur de Pescara souffre d'une petite gêne à la hanche qui ne devrait pas l'empêcher d'affronter le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions. A noter aussi le retour du défenseur central Presnel Kimpembe.