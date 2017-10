PSG : Verratti défend Neymar, et ce n'est pas très glorieux

Dans : PSG, OM, Ligue 1.

Face à l’Olympique de Marseille, Neymar a vécu sa première soirée difficile en Ligue 1. Malgré un but décisif qui a permis au PSG de revenir à 1-1, l’international brésilien n’a pas terminé la rencontre. A cinq minutes de la fin, l’ancienne star du FC Barcelone s’est fait exclure par Ruddy Buquet pour un deuxième carton jaune, suite à un geste d’humeur sur Lucas Ocampos. Après la rencontre, Marco Verratti a volé au secours de son partenaire. Selon l’international italien, les joueurs de l’OM auraient dû être sanctionnés bien avant Neymar. Pour rappel, l’homme qui valait 220ME a été victime de 9 fautes au Stade Vélodrome, un record en Ligue 1 cette saison.

« Neymar ne touche même pas Ocampos »

« A sa place, j’aurais pété les plombs avant. Ce sont des joueurs qu’il faut protéger. Quand on joue contre Barcelone, à la deuxième faute sur Messi, c’est toujours jaune. J’étais à côté, il ne le touche même pas. L’arbitre est à 2 mètres et il a décidé qu’il avait frappé Ocampos, ce sont des décisions que je n’arrive pas à comprendre » a lâché dans Le Parisien Marco Verratti, bien connu pour disjoncter rapidement. Neymar aura lui tenu près d’une heure et demie avant de craquer, même si son carton rouge reste très discutable selon l’interprétation de chacun…