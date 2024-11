Un club mystère offre 100 millions au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Meilleur buteur de Ligue 1 et encore décisif avec une passe décisive contre Lens, Bradley Barcola affole les compteurs en ce début de saison. Une équipe dont l’identité n’a pas filtré va proposer une grosse somme au PSG pour tenter de le signer.

Bradley Barcola prend de l’épaisseur dans le collectif du Paris Saint-Germain. Adoré par Luis Enrique qui lui a fait passer un palier depuis l’an dernier, l’ancien joueur de l’OL totalise déjà huit réalisations et deux passes décisives en Ligue 1 en 2024/2025 et est le meilleur buteur du championnat. Altruiste comme le montre sa passe décisive pour Ousmane Dembélé contre le RC Lens, il est dans tous les bons coups de son équipe et se retrouve libéré depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Acheté 45 millions d’euros à Lyon en fin de mercato estival 2023, le joueur de 22 ans est sous contrat dans la capitale française jusqu’en 2028 mais a rapidement suscité les convoitises de certaines équipes européennes. L’une d’entre elles est sur le point de proposer un gros montant pour convaincre le PSG de le laisser partir.

Une offre à 100M€ transmise au PSG pour Barcola

Comme le rapporte PSG Inside Actus sur ses réseaux sociaux, une formation européenne dont l’identité n’a pas encore filtré s’apprête à faire une offre de 100 millions d’euros auprès du Paris Saint-Germain. Une offre qui devrait être refusée selon la source, d’autant que le club de la capitale a déjà refusé une proposition à 80 millions d’euros ces derniers mois. Depuis ses débuts sous la tunique parisienne, Barcola a disputé 52 rencontres toutes compétitions confondues au PSG, pour 13 buts et 11 passes décisives délivrées. Dans le jeu, il monte également en puissance dans le collectif huilé de l’entraîneur espagnol et en plus d’être le joueur le plus décisif de l’élite depuis le début de la saison, il a également découvert l’Equipe de France et a participé à l’Euro 2024 avec les Bleus de Didier Deschamps. Une progression fulgurante qui ne laisse pas l’Europe indifférente.