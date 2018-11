PSG : Verratti bourré, Dhorassoo démolit un joueur « qui fait pitié »

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si Thomas Tuchel l'a titularisé vendredi soir contre Lille, Marco Verratti suscite bien des commentaires depuis qu'il a été dévoilé que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain avait été interpellé vers 3h du matin avec un taux d'alcoolémie supérieur à ce qu'autorise la loi. Même si l'international italien a fait son mea culpa devant ses coéquipiers et le staff mercredi, et devant les médias après PSG-LOSC, Vikash Dhorasoo estime que Marco Verratti est quand même bigrement fautif.

Et l'ancien joueur du Paris Saint-Germain de dire sa façon de penser. « D’accord, ce n’est pas dans le vie du groupe, mais cela fait partie de ta vie de footballeur dans ta préparation. Tu ne rentres pas à 3h du matin trois jours avant un grand match et huit jours avant un autre grand match de Ligue des champions. Pendant que d’autres joueurs se préparent, s’entourent de diététiciens, de préparateurs sportifs, le fait qu’il sorte tard et qu’il boive me gêne. Le foot a progressé, il faut être prêt mentalement, physiquement, il faut une hygiène de vie irréprochable et lui il n’est pas irréprochable. Il a des problème avec les adducteurs, les adducteurs c’est parfois le surmenage, parfois c’est l’hygiène de vie et donc ce que tu manges, ce que tu bois et Marco Verratti a tout intérêt à faire très très attention. Il y a un mois encore il était blessé, il faut savoir ce qu’il veut faire de sa vie de footballeur ? Je ne fais pas de jugement de moralité.... (...) Je ne suis pas un saint, et il m’est arrivé de boire bien plus que cela plutôt après les matches. Mais c’était une autre époque, il n’y avait pas de selfie etc...c’est un peu la honte pour lui par rapport à sa carrière et son club. Il se sanctionne tout seul, ça fait un peu pitié », a confié, sur le chaîne L'Equipe, Vikash Dhorasoo.