PSG : Verratti au niveau de Neymar, c’est Buffon qui le dit

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé au Paris Saint-Germain cet été, Gianluigi Buffon s’est confié sur ses premiers mois dans la capitale lors d’un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport.

Sans surprise, ce petit bilan est évidemment positif. Même s’il partage le temps de jeu avec son concurrent Alphonse Areola, le gardien de 40 ans prend du plaisir au quotidien aux côtés des stars parisiennes. « Tout au long de ma carrière, j'ai toujours eu la chance de me mesurer à de grands champions, s’est réjoui Buffon. Ce n'est pas nouveau pour moi. Affronter les meilleurs m'a rendu plus fort. »

Ainsi, l’Italien a pu voir Neymar à l’oeuvre de plus près. « Il a une vision du jeu déconcertante dans la dernière passe », a commenté le dernier rempart, qui a osé une comparaison flatteuse pour son compatriote. « Maintenant que je vois Verratti tous les jours, je vous assure qu'il n'est pas inférieur. Dans la qualité de passe vers l'avant, Marco vaut Neymar, a lâché Buffon. Ce n'est pas un hasard si 80% des ballons passent par eux. » On le sait, l’ancien gardien de la Juventus Turin est un grand fan du « Petit Hibou » qu’il considère comme le plus grand talent de la Squadra Azzurra.