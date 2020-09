PSG : Verratti annonce son prochain défi, c'est énorme

Dans : PSG.

Club considéré comme encore jeune par rapport à certains centenaires en France ou ailleurs, le Paris Saint-Germain vit de loin la période la plus faste de son histoire.

Des titres à la pelle, et même une présence en finale de la Ligue des Champions. Un effectif que les dirigeants qataris ont construit depuis 2011 et qui a forcément beaucoup évolué. Mais il y a tout de même des joueurs emblématiques comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic, Thiago Motta ou Edinson Cavani. L’Uruguayen est même devenu, devant le Suédois, le meilleur buteur de l’histoire du PSG. De son coté, Marco Verratti rêve lui ouvertement d’un autre record, celui du plus grand nombre de matchs joués sous le maillot parisien. Avec 318 matchs disputés, l’Italien est déjà entré dans le top5, ce qu’il a tenu à souligner sur le site officiel de son club.

« Ça représente beaucoup, faire partie des joueurs qui ont porté le plus ce maillot, c’est quelque chose de beau. Ça veut dire qu’on a passé beaucoup d’années ensemble, qu’on a gagné beaucoup de titres. Et puis je suis encore jeune dans le foot, je n’ai que 27 ans. Donc j’espère pouvoir jouer encore beaucoup, gagner encore plus. Je ne m’attendais pas à ça quand je suis arrivé et c’est fantastique de vivre ça ici. Je veux continuer encore longtemps. Être le joueur le plus capé de l’histoire de ce club, ce serait magnifique… Ce club, je l’aime. Il m’a fait grandir, il m’a fait connaitre le vrai foot, il m’a tout offert. J’ai pu jouer des grands matches, évoluer avec des grands joueurs, et je suis heureux ici », a promis l’ancien de Pescara, qui va devoir donc rester encore quelques saisons de plus au PSG pour atteindre les 435 matchs avec le club de la capitale, record détenu par Jean-Marc Pilorget, qui a passé 13 ans sous les couleurs « Bleu et Rouge ».