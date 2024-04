PSG ‍: Le désastre Mbappé confirmé par les chiffres

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La star tricolore est passée totalement à côté de son quart de finale aller de Ligue des champions. Pour Kylian Mbappé, c'est forcément une déception face à un club qu'il risque de recroiser souvent.

Si Lucas Beraldo et Gianluigi Donnarumma ont pris cher dans le direct sur Canal+, les journalistes et consultants ont été plus tendres avec un Kylian Mbappé qui a traversé ce quart de finale contre le FC Barcelone comme un fantôme. Visiblement pas au meilleur de sa forme, l'attaquant du PSG a été parfaitement contrôlé par la défense du Barça et les statistiques confirment que le probable futur joueur du Real Madrid n'a pas du tout pesé dans cette rencontre très animée, mais qui s'est soldée par une défaite du Paris Saint-Germain, lequel a sérieusement hypothéqué ses chances d'aller pour loin en Ligue des champions.

Bon bah Mbappé n a plus le choix

Seul 1 but sauvera une nouvelle prestation deguelasse — Yacine hamened (@yacine1607) April 10, 2024

Selon les statistiques, Kylian Mbappé s'en est sorti avec 44 ballons touchés, 0 tir cadré, 1 dribble réussi sur 4 tentés, 2 duels remporté sur 10 tentés, 13 ballons perdus, 3 fautes commises et 3 hors-jeu. Bien évidemment, le champion du monde 2018 pourrait tout renverser dans une semaine au stade olympique de Montjuic face à ce même Barça, mais ce mercredi soir, les supporters barcelonais doivent ricaner. Et évidemment, Mbappé va prendre très cher d'ici au match retour de Ligue des champions, tout comme son concurrent dans la course au Ballon d'Or, Erling Haaland.