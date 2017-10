PSG : Verratti annonce déjà la victoire de Paris à l'OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

A bientôt 25 ans, Marco Verratti fait partie des anciens à Paris, où il est arrivé en 2012. Chahuté en début de saison, le milieu de terrain a retrouvé un niveau de jeu intéressant ce mercredi à Anderlecht, et espère bien enchainer avec une prestation tout aussi solide à Marseille ce dimanche. L’Italien y a pris ses aises ces dernières années, et il compte bien vivre un nouveau succès en terre provençale. Et pour mieux lancer ce Classique, le joueur du PSG n’hésite pas à finir sur une promesse, celle de faire plaisir aux fans parisiens pour qui cette rencontre a une importance colossale.

« On sait que c’est un match un peu particulier. Ce n’est pas un match comme les autres, on sait ce que ça représente pour les supporters, pour la ville. On connaît la rivalité qu’il y a avec Marseille. C’est beau de jouer dans une ambiance comme ça, on va faire le maximum pour repartir avec la victoire, à Paris. On va rendre heureux beaucoup de supporters, même si c’est un match difficile », a confié Marco Verratti, persuadé que le PSG va encore sortir un gros match au Vélodrome, et par la même occasion s’envoler en tête du classement.