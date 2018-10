PSG : Verratti à la table des plus grands, Tuchel a craqué

Dans : PSG, Ligue 1.

Lorsque Thomas Tuchel s’est assis sur le banc du Paris Saint-Germain, de nombreux observateurs se sont interrogés au sujet de Marco Verratti.

Avec un entraîneur aussi exigeant, le milieu critiqué pour son hygiène de vie peut-il s’imposer ? Et les doutes n’ont fait que s’accentuer lorsque l’Allemand lui a demandé de perdre du poids. Mais finalement, l’international italien a su convaincre le technicien, notamment avec une prestation de haut niveau contre l’Etoile Rouge de Belgrade (6-1) mercredi en Ligue des Champions. Sous le charme, Tuchel place même Verratti à la table des tout meilleurs joueurs, comme dirait Antoine Griezmann.

« Avec Verratti c'est plus fluide, c'est vrai, mais ce n'est pas plus collectif. Je ne suis pas d'accord. On l’avait déjà fait avec Rabiot et Marquinhos au milieu. Ce n'est pas une surprise pour moi de le voir si important pour l'équipe, a commenté l’entraîneur parisien. Verratti est un joueur extraordinaire. C’est l’un des meilleurs joueurs au monde. Il trouve des solutions dans des endroits fermés. Il est très confiant. Il travaille comme un fou après la perte du ballon. C’est un bon esprit pour nous et pour influencer les autres joueurs. » Verratti l’exemple du vestiaire, il y a quelques années, personne n’y aurait cru…